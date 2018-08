O MotoGP está de regresso no fim de semana para a realização do GP da Grã-Betanha, 12.ª ronda do calendário, que terá lugar no Circuito de Silverstone. A partir de sexta-feira, já sabe, a agenda vai ficar repleta com os horários dos treinos e das qualificações até às corridas de domingo.

A Ducati chega a esta ronda do campeonato depois de ter alcançado a vitória nas duas últimas corridas, o que deixa os pilotos da equipa de Borgo Panigale motivados para lutar pela vitória num circuito onde Andrea Dovizioso venceu em 2017.

Marc Márquez (Honda), líder do mundial, surge nesta ronda após o segundo lugar no GP da Áustria. Márquez não vence em Silverstone desde 2014 e na corrida de 2017 não chegou ao final depois de ter sido obrigado a abandonar devido a problemas com o motor da sua Honda..

Na Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Viñales, chegam a Silverstone depois de uma ronda de testes em Misano na tentativa de conseguir maior competitividade para a M1.

O nove vezes campeão do mundo tem no GP da Grã-Bretanha uma oportunidade para voltar ao pódio e tentar encurtar a diferença de 59 pontos que o separa de Marc Márquez na liderança do campeonato.

A prova vai contar com 20 voltas na corrida da categoria rainha numa pista que conta com 5,9 km de perímetro, com 18 curvas (8 esquerdas e 10 direitas) e 770m na sua maior reta.

Já a Corrida de Moto2 terá a duração de 18 voltas e será nela que Miguel Oliveira vai tentar alcançar o seu primeiro pódio em Silverstone.

O piloto português chega ao GP da Grã-Bretanha na segunda posição do campeonato a três pontos do líder, e quer estar de novo na luta pela vitória para continuar a somar pontos na disputa pelo título.

Os horários do GP da Grã-Bretanha:

SEXTA-FEIRA:

09h00 Treinos Livres 1 Moto3

09h55 Treinos Livres 1 MotoGP

10h55 Treinos Livres 1 Moto2

13h10 Treinos Livres 2 Moto3

14h05 Treinos Livres 2 MotoGP

15h05 Treinos Livres 2 Moto2

SÁBADO:

09h00 Treinos Livres 3 Moto3

09h55 Treinos Livres 3 MotoGP

10h55 Treinos Livres 3 Moto2

12H35 Qualificação Moto3

13h30 Treinos Livres 4 MotoGP

14h10 Qualificação 1 MotoGP

14h35 Qualificação 2 MotoGP

15h05 Qualificação Moto2

DOMINGO:

09h00 Warm Up Moto3

09h30 Warm Up MotoGP

10h00 Warm Up Moto2

11h20 Corrida Moto3

13h00 Corrida MotoGP

14h30 Corrida Moto2