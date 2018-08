O MotoGP está de regresso a Spielberg no fim de semana para a realização do GP da Áustria, 11.ª ronda do calendário, que terá lugar no Circuito de Red Bull Ring. A partir de sexta-feira, já sabe, a agenda vai ficar repleta com os horários dos treinos e das qualificações até às corridas de domingo.

Marc Márquez (Honda), líder do mundial, surge nesta ronda após o terceiro lugar no GP da República Checa, numa corrida onde não é favorito à vitória, mas na qual promete voltar a lutar pelo pódio.

Na Ducati, Andrea Dovizioso está mais motivado depois da vitória em Brno e o piloto italiano quer aproveitar o favoritismo da marca de Borgo Panigale no circuito de Red Bull Ring, para repetir a vitória que alcançou em 2017 naquela pista.

Já Jorge Lorenzo quer mostrar que está a atravessar um bom momento com a Ducati, e depois do segundo lugar na República Checa, o piloto espanhol quer subir ao lugar mais alto do pódio.

Na Yamaha, Valentino Rossi, sabe que esta não é uma ronda favorável para as características da sua moto e apesar de estar no segundo lugar do campeonato a 49 pontos do líder, o piloto italiano quer lutar para reduzir a desvantagem que o separa do topo do campeonato.

A prova vai contar com 28 voltas na corrida da categoria rainha numa pista que conta com 4,3 km de perímetro, com 10 curvas (3 esquerdas e 7 direitas) e 626m na sua maior reta.

Já a Corrida de Moto2 terá a duração de 25 voltas e será nela que Miguel Oliveira vai tentar repetir a vitória que alcançou na República Checa.

O piloto português chega a Spielberg na liderança do campeonato, pela primeira vez na sua carreira no Moto2, com uma vantagem de dois pontos para Francesco Bagnaia, e quer estar de novo na luta pela vitória para continuar a somar pontos na disputa pelo título.

Os horários do GP da Áustria:

SEXTA-FEIRA:

08h00 Treinos Livres 1 Moto3

08h55 Treinos Livres 1 MotoGP

09h55 Treinos Livres 1 Moto2

12h10 Treinos Livres 2 Moto3

13h05 Treinos Livres 2 MotoGP

14h05 Treinos Livres 2 Moto2

SÁBADO:

08h00 Treinos Livres 3 Moto3

08h55 Treinos Livres 3 MotoGP

09h55 Treinos Livres 3 Moto2

11H35 Qualificação Moto3

12h30 Treinos Livres 4 MotoGP

13h10 Qualificação 1 MotoGP

13h35 Qualificação 2 MotoGP

14h05 Qualificação Moto2

DOMINGO:

07h40 Warm Up Moto3

08h10 Warm Up Moto2

08h40 Warm Up MotoGP

10h00 Corrida Moto3

11h20 Corrida Moto2

13h00 Corrida MotoGP