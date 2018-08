Andrea Dovizioso foi o piloto mais rápido no Warm Up para a Corrida de MotoGP do GP da Áustria, que terá lugar mais logo no circuito de Red Bull Ring, ao rodar em 1m24,138s .

O piloto italiano da Ducati que vai partir do segundo lugar da grelha de partida para a décima primeira corrida da temporada que começa às 13h00, acabou por realizar a sua melhor volta já no final do Warm Up e deixou Marc Márquez, que vai sair da pole position, no segundo lugar da tabela de tempos a 0,101s.

O piloto espanhol da Honda que não se livrou de uma queda na curva três, sem consequências, revelou um bom ritmo e mostrou argumentos para vencer pela primeira vez em Red Bull Ring.

O terceiro melhor tempo do Warm Up foi para Jorge Lorenzo a 0,426s, na frente de Andrea Iannone que foi o quarto mais rápido a 0,495s de Dovizioso.

No Moto2, Miguel Oliveira fez o segundo melhor tempo no Warm Up com 1m30,478s ficando a 0,012s de Marcel Schrotter, o mais rápido nesta manhã de domingo: Oliveira que liderou a tabela de tempos durante a sessão revelou um bom ritmo nas 12 voltas que realizou neste Warm Up.

Miguel Oliveira que vai partir do segundo lugar da grelha para a corrida que começa às 11h20.