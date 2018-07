O espanhol Fernando Alonso tornou-se no último GP da Áustria o piloto com mais quilómetros percorridos no Mundial de Fórmula 1.

Alonso com 36 anos de idade e a realizar a sua 17.ª época no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, alcançou no último domingo a marca de 81.394 quilómetros, ao terminar o GP da Áustria, superando assim o recorde que pertencia a Michael Schumacher e que estava em 81.208 quilómetros.

Si tivermos em conta que uma volta ao Mundo é 40.066 quilómetros, o piloto espanhol da McLaren já realizou duas voltas ao Mundo nas 238 corridas de Fórmula 1 que terminou.

Entre os atuais pilotos da disciplina máxima do desporto automóvel, para além de Fernando Alonso, Kimi Raikkonen é o melhor colocado na sexta posição, na frente de Lewis Hamilton que é o sétimo com mais quilómetros, enquanto Sebastian Vettel fecha o top 10.

Tabela de pilotos com mais quilómetros percorridos na F1