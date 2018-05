Lewis Hamilton sugeriu que o GP de Mónaco de F1 venha a sofrer alterações ao seu formato depois da prova do fim de semana ter sido bastante criticada por vários pilotos.

Hamilton que terminou a prova do principado na terceira posição, sem conseguir mostrar ritmo para lutar pela vitória afirmou que: “esta é a corrida mais especial do ano, Não existe um local como o Mónaco, mas a F1 precisa de regras diferentes para que o espetáculo seja empolgante”, sublinhou o piloto da Mercedes em conversa com os jornalistas após a corrida.

Hamilton sugeriu mesmo uma mudança no traçado ou a obrigatoriedade de realizar mais uma paragem nas boxes, algo que poderia melhorar a corrida. “Talvez seja preciso um formato diferente ou algo assim. Veja-se o que acontece na NASCAR onde sem grandes motivos o safety car entra em pista para juntar o pelotão. Talvez sejam precisas duas corrida aqui no Mónaco. Quem Sabe? Agora tivemos as 78 voltas de corrida mais longas de sempre. Foi muito longo”.

Recorde-se que para além de Hamilton também Fernando Alonso classificou a corrida do GP do Mónaco como “a mais entediante da história” do campeonato..

