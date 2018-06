Após a vitória de Lewis Hamilton no GP de França e do piloto britânico ter assumido a liderança do Campeonato do Mundo de F1, Toto Wolff já veio assegurar que a renovação de Hamilton com a Mercedes para a próxima temporada vai acontecer rapidamente.

"A renovação do contrato de Lewis Hamilton vai estar resolvida rapidamente. Não queremos prolongar por muito mais tempo as negociações. Espero que tudo esteja resolvido nas próximas semanas. Por seu lado o Valtteri Bottas está a realizar um trabalho excepcional e por isso não existe nenhuma razão para fazer alterações na equipa para a próxima temporada”, afirmou Wolff em entrevista à «Sky Sports F1».

As palavras de Toto Wolff, colocam um ponto final nas noticias de que Daniel Ricciardo poderia estar de malas feitas da Red Bull para a Mercedes na próxima temporada, já que equipa de Brackley, pretende manter os seus dois pilotos para a próxima época.

