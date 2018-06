Lewis Hamilton pode renovar o seu contrato com a Mercedes, na próxima semana durante o GP de França, oitava ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Após uma arranque de temporada mais difícil do que o esperado para a Mercedes, Hamilton e a sua equipa deixaram para mais tarde a renovação do seu contrato.

O presidente não-executivo da Mercedes, Niki Lauda, já revelou que não existe qualquer pressa para assinar a extensão do contrato. “Temos que encontrar um entendimento. Os advogados estão a enviar os documentos de um lado para o outro. Estas coisas demoram sempre muito tempo. Mas não temos pressa”.

Contudo a publicação «Auto Motor und Sport» revelou agora que a definição do futuro de Lewis Hamilton está prestes a acontecer e que deve ser anunciada já em França, na próxima semana a renovação do contrato do piloto britânico com a Mercedes.