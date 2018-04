A Mercedes não vence uma corrida no Mundial de F1 desde o inicio da temporada de 2018, e após três rondas a pressão sobre a equipa começa a apertar algo que não preocupa o quatro vezes campeão do Mundo

À entrada para o GP do Azerbaijão, quarta prova época, Lewis Hamilton está confiante que no trabalho que a equipa tem vindo a desenvolver: “Ainda só realizamos três corridas. É verdade que gostaríamos de ter vencido, mas estamos no meio de um processo de aprendizagem - sobre o nosso carro, os pneus de 2018, e os adversários. Ficou claro para mim desde os testes de inverno, que este ano a luta pelo título será entre a Ferrari, a Red Bull Racing e a Mercedes. Este é um enorme desafio para nós. Estamos todos ansiosos para fazer melhor do que aquilo que conseguimos nas primeiras três corridas”.

A verdade é que Hamilton não vence uma corrida de F1 desde outubro de 2017, ou seja há seis meses que não sabe o que é o sabor da vitória, desde o GP dos Estados Unidos.

Quanto ao GP do Azerbaijão, que terá lugar este fim de semana, Hamilton reconhece que a tarefa não será fácil numa pista que não lhe tem sido favorável: “Baku não tem sido pista positiva para mim até agora, mas só realizamos dois Grandes Prémios nesta pista. Marcamos muitos pontos em situações difíceis este ano, o que me dá esperança para a prova deste fim de semana”.

