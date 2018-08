Fernando Alonso anunciou esta terça-feira o seu adeus à Fórmula 1 no final da temporada. Aos 37 anos de idade, Alonso está a realizar a sua quinta época com a McLaren.

Fernando Alonso está na sua 17.ª temporada no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e os números da sua carreira fazem dele uma verdadeira lenda da modalidade:

2 – O número de títulos conquistados pelo piloto espanhol na Fórmula 1. foi campeão do mudo em 2005 e 2006 com a Renault.

3 – O número de vezes que foi e vice-campeão. Em 2010, 2012 e 2013 ao serviço da Ferrari terminou na segunda posição.

32 – As vitórias alcançadas, a última em 2013 com a Ferrari. Alonso é o sexto piloto da história da Fórmula 1 com mais vitórias.

97 – O número de pódios o último dos quais alcançado no GP da China em 2014. O piloto espanhol é o sexto com mais pódios no Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

22 – As pole position alcançadas, a primeira aconteceu em 2003 no GP da Malásia com a Renault.

23 – O número de voltas mais rápidas alcançadas por Fernando Alonso. No GP do Mónaco de 2007, com a McLaren Mercedes, alcançou a pole position, a volta mais rápida e venceu a corrida.

1893 – São os pontos somados por Fernando Alonso ao longo da sua carreira na Fórmula 1 até ao momento. É o terceiro piloto com mais pontos só atrás de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

1767 – O número de voltas que Fernando Alonso liderou ao longo da sua carreira na Fórmula 1.

303 – O número de Grande Prémios em que o piloto espanhol participou até ao momento.

2001 – Ano em que Fernando Alonso se estreou na Fórmula 1 no GP da Austrália ao volante de um Minardi, terminando a corrida na 12.ª posição.

