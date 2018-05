O espanhol Fernando Alonso regressa este ano ao Mónaco, depois de ter estado ausente em 2017 para participar nas 500 Milhas de Indianápolis.

O piloto da McLaren acredita que se vai dar bem no circuito do principado, devido as dificuldades que coloca aos pilotos de F1.

É certo que a McLaren tem tido dificuldades para se mostrar competitiva nesta temporada, mas Fernando Alonso pensa que as exigências exclusivas da pista de Mónaco constituem uma oportunidade para conseguir um grande resultado no próximo fim de semana.

"O Mónaco é uma daquelas pistas que tende a nivelar a grelha e é um pouco como jogar aos dados. É uma pista de velocidade baixa que requer uma configuração única em comparação com outra qualquer do campeonato ", afirmou o piloto da McLaren

Quanto ao fator que pode ser determinante para um bom resultado na próxima ronda do Campeonato do Mundo de F1, Fernando Alonso lembrou que: "como vimos em Espanha, mesmo que se consiga uma boa qualificação, isso não significa que não sejamos vitimas de um acidente que pode mudar as coisas. Então, precisamos maximizar tudo no sábado e depois lutar muito no domingo para conquistar o maior número de pontos possíveis."

