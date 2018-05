Os pilotos da Yamaha voltaram a sorrir este sábado na terceira sessão de treinos livres para o GP de França de MotoGP, quinta ronda da temporada.

Maverick Viñales (Yamaha) foi o piloto mais rápido ao rodar em 1m31,619s, tempo alcançado na terceira e última saída para a pista do piloto espanhol e revelando que no circuito de Le Mans a Yamaha vai lutar pela vitória.

Marc Márquez (Honda) conseguiu contrariar a maior velocidade das Yamaha ao liderar a folha de tempos durante grande parte da sessão e terminando a 0,155s de Viñales.

Contudo Márquez sofreu uma queda nesta terceira sessão de treinos livres, sem consequências de maior, mas que obrigou o piloto da Honda a passar pelas boxes e a perder algum tempo.

Já Valentino Rossi (Yamaha), que chegou a liderar a tabela de tempos, terminou com o terceiro melhor registo a 0,191s do seu companheiro de equipa e na frente de Johann Zarco (Yamaha Tech3) que conclui esta TL3 a 0,247s do topo da folha de tempos.

A fechar o top cinco desta sessão de treinos livres onde os 10 mais rápidos garantem a presença na Q2, com os restantes pilotos a serem obrigados a passar pela Q1, Jorge Lorenzo, que foi o melhor piloto da Ducati a 0,362s de Maverick Viñales.

Nota ainda para Dani Pedrosa (Honda), Cal Crutchlow (LCR Honda) e Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) que vão ter de passar pela Q1 depois de terem terminado a terceira sessão de treinos livres fora do top 10.