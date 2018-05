A lista de inscritos do Vodafone Rali de Portugal volta a contar com os principais nomes do Campeonato do Mundo de Ralis, havendo mesmo o caso da Hyundai que traz a equipa completa.

As atenções estão, porém, apontadas para o atual campeão do mundo, Sébastien Ogier. Quer por permanecer líder do campeonato deste ano, mas especialmente por poder quebrar no Rali de Portugal o recorde de 30 anos de Markku Alen, vencedor de cinco edições consecutivas da prova.

Thierry Neuville, o segundo da geral do WRC, é o cabeça de cartaz da Hyundai, que conta com o espanhol Dani Sordo, Hayden Paddon e Andreas Mikkelsen.

Do lado da Toyota, Jari-Matti Latvala, um dos outros três pilotos da atualidade com vitórias no VRP, e Esappeka Lappi, autor do melhor salto do ano de 2017, contam desta feita com companhia de Ott Tänak, que chega a Portugal com motivação extra depois de ter conquistado a primeira vitória do ano na Argentina.

A Citroën apresenta-se também com três viaturas, fazendo alinhar Kris Meeke, vencedor da edição de 2016 do Vodafone Rali de Portugal, Craig Breen e, novidade na formação, Mads Østberg, também ele a ter já ganho em Portugal.

O Rali de Portugal é a sexta prova do Mundial de Ralis (WRC) e vai decorrer no norte do país entre quinta-feira e domingo.

VEJA TAMBÉM: