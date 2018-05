Marc Márquez foi o piloto mais rápido no Warm Up para a Corrida de MotoGP do GP de Espanha com o tempo de 1m38,687s no Circuito Ángel Nieto em Jerez.

Com as temperaturas mais baixas, o piloto espanhol que partirá do quinto lugar da grelha para a quarta corrida da temporada que começa às 13h00, foi superior à concorrência e deixou Cal Crutchlow, que vai sair da pole position no sétimo lugar da folha de tempos

No Moto2, Miguel Oliveira fez o terceiro melhor tempo no Warm Up com 1m42,548s ficando a 0,178s de Lorenzo Baldassari, o mais rápido nesta manhã de domingo e que vai sair da pole position para a corrida.

O piloto português partirá do décimo quarto lugar da grelha na corrida que começa às 11h20

