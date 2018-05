Três dias depois do primeiro teste oficial da época de MotoGP, no circuito de Jerez, as equipas voltaram esta quinta-feira ao trabalho, no circuito de Mugello em Itália, numa sessão de testes privados que se prolongam até sexta-feira.

Segundo revela o site «GPOne» em Mugello estão as formações da Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia e a LCR Honda, apenas com Cal Crutchlow.

Para além das equipas de MotoGP, este testes privados estão igualmente a ser aproveitados por algumas formações de Moto2 como é o caso da Marc VDS, Italtrans e a Swiss Innovative Investors com Sam Lowes aos comandos da KTM da equipa.