A terceira jornada do 15º Troféu Yamaha 2018 terá lugar no próximo fim-de-semana na cidade de Évora que acolher pela primeira vez uma prova deste grande evento desportivo que contará com muita animação sendo, mais uma vez, esperado um dia de grandes emoções e de corridas bem disputadas.

Para esta etapa, a equipa da Yamaha contou com o apoio da Câmara Municipal de Évora e dos Vinhos LC Ervideira que disponibilizaram um terreno situado em frente ao Évora Plaza onde foi construído um traçado novo com uma extensão de aproximadamente 2500 metros, com 3 variantes de pistas para todas as classes, num formato muito idêntico ao de Alpiarça. Por sua vez o Paddock ficará situado no Complexo Industrial e Tecnológico de Évora.

Com um formato muito singular, esta competição monomarca continua a atrair pessoas de todas as idades e são esperados este fim-de-semana mais de 200 pilotos distribuídos por 19 classes diferentes. Dando continuidade ao espírito familiar que envolve todas as corridas deste Troféu, os responsáveis da Yamaha acreditam que esta etapa cumprida em Évora será novamente um sucesso: “com o apoio da autarquia de Évora e dos vinhos LC Ervideira foi possível trazer este evento para o centro da cidade de Évora. Numa localização fantástica que irá com toda a certeza atrair muito público a esta prova que promete ser uma enorme festa azul”, destacou Luís Figueiredo responsável pela Yamaha Portugal.