Após um interregno mais longo o campeonato nacional de motocross regressa no próximo fim‑de‑semana às pistas para discutir a quarta ronda do ano no traçado ribatejano do Granho.

Com três vencedores diferentes nas três primeiras provas das temporada (Paulo Alberto, Luís Correia e Hugo Basaúla), esta quarta ronda no Granho, marca o final da primeira metade de temporada de um campeonato onde Luís Correia é líder com 20 pontos de vantagem face a Pedro Carvalho, enquanto o terceiro lugar é ocupado por Paulo Alberto, que está com 22 pontos de desvantagem depois da ausência na jornada anterior na Marinha das Ondas.

A prova do fim-de-semana conta para os campeonatos Elite, MX1, MX2 e Iniciados.

Horários

Domingo 28 de abril

14h00: 1ª Manga MX2 (30 min + 2 voltas)

14h50: 1ª Manga Iniciados (20 min + 2 voltas)

15h30: 1ª Manga MX1 (30 min + 2 voltas)

16h20: 2ª Manga Iniciados (20 min + 2 voltas)

16h55: Repescagem MX1 + MX2 (10 min + 2 voltas)

18h00: Manga MX Elite (30 min + 2 voltas)