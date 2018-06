As sessões de qualificação para as 24h de Le Mans foram atribuladas com várias interrupções tendo Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa, Phil Hanson e Paul di Resta ao volante do Ligier da United Autosports terminado com a oitava posição da grelha entre os LMP2.

Um lugar que não assusta o piloto português já que numa corrida com as características de Le Mans a posição da grelha não é determinante:“Podíamos ter feito melhor na qualificação mas foi por manifesta falta de oportunidade. Uma das sessões foi interrompida mais cedo, na seguinte entrei logo com pneus novos e até estava numa volta boa mas apanhei trânsito e não consegui manter o ritmo. Depois fiz mais duas voltas à chuva mas foi impossível recuperar. Não estive muito tempo ao volante mas isso permitiu que os meus companheiros de equipa se ajustassem da melhor forma possível, sobretudo o Di Resta que se estreia em Le Mans”, referiu Filipe Albuquerque.

Para a corrida que arranca no sábado, o piloto português lembra que está tudo em aberto. “Temos ritmo para estar entre os cinco primeiros. Temos um bom carro e um conjunto de pilotos focados e determinados em alcançar um bom resultado. Vamos ver como se vai desenrolando a corrida e tirar o melhor partido de todas as situações evitando percalços e procurando tirar o melhor partido possível da fiabilidade do carro”.

