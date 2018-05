A Liberty Media depois de ter ponderado em antecipar o GP da Grã-Bretanha do próximo ano para assinalar a corrida 1000 da Fórmula 1, confirmou agora que a corrida dos quatro dígitos vai ter lugar em Xangai na China.

O Mundial de Fórmula 1 encaminha-se para a milésima prova da sua história, que será assinalada com a realização da terceira ronda da temporada de 2019.

Os responsáveis pela Fórmula 1 pensaram assinalar a data com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, em abril do próximo ano. No entanto, a prova 1000 acabou por ser confirmada para o circuito de Xangai, na China, que recebeu este ano a terceira ronda do campeonato.

"Silverstone foi o primeiro GP da história (1950) e gostaríamos que fosse também o milésimo ", afirmou Sean Bratches, diretor da Liberty, à Reuters. "Mas quando me disseram que o tempo está longe de ser o ideal em abril em Inglaterra, mudamos rapidamente de opinião" acrescentou o mesmo responsável.

“A China é um ótimo lugar. Faz parte do nosso futuro e estamos entusiasmados com a realização da corrida 1000 naquele país. Os organizadores estão muito entusiasmados e estamos a começar as reuniões para garantir que a data será comemorada apropriadamente” concluiu Sean Bratches.