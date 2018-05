A Fórmula 1 pode chegar já no próximo ano à cidade norte-americana de Miami. O projecto que conta com o apoio do presidente da câmara local vai ser votado no dia 10 de maio e promete, caso seja aprovado levar a Fórmula 1 aquela cidade entre 2019 e 2028.

A Liberty Media, entidade promotora da Fórmula 1, já fez saber que vê com bons olhos o alargamento do calendário e a realização de mais uma prova em território norte-americano.

Sean Bratches, director comercial da F1 comentou ao «Motosport» essa possibilidade que pode vir a ter luz verde dentro de uma semana: “Agradecemos o interesse da comunidade em receber uma corrida de Fórmula 1 e esperamos trabalhar com autoridades locais e todos os interessadas para concretizar este projeto. Miami é uma das cidades mais icónicas do mundo, e com as suas robustas infraestruturas turísticas, faz desta cidade o destino perfeito para a Fórmula 1 e para os seus fãs”.