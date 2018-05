Depois de Valtteri Bottas (Mercedes) ter sido o piloto mais rápido em pista na primeira sessão de treinos livres para o GP de Espanha, quinta ronda do Mundial que terá lugar no domingo, o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, dominou a segunda e última sessão desta sexta-feira ao realizar a sua melhor volta em 1m18,259s, com pneus supermacios, num apronto marcado pelo vento que se fez sentir e pela elevada temperatura da pista.

Com os pilotos a apostarem em realizar muitas voltas, Daniel Ricciardo (Red Bull), foi o segundo mais rápido terminando a 0,133s de Hamilton, na frente do seu companheiro de equipa Max Verstappen que foi o terceiro a 0,274s.

Num dia difícil a Ferrari voltou a não liderar a tabela de tempos no primeiro dia de treinos livres, e o melhor desta segunda sessão acabou por ser Sebastian Vettel (Ferrari) que terminou com o quarto melhor tempo a 0,326s de Hamilton.

Já Kimi Räikkönen foi o azarado da sessão, depois do seu carro ter revelado problemas de motor na última meia hora com o finlandês a receber mesmo instruções da sua boxe para parar após um fumo branco ter saído da traseira do seu Ferrari.

Räikkönen terminou com a sexta melhor marca a 0,570s do mais rápido e atrás de Valtteri Bottas que fechou o top cinco a 0,352s, depois de ter rodado a sua melhor volta em 1,18,611s, longe do seu melhor tempo na primeira sessão em 1m18,181s, que foi o melhor tempo do dia.

