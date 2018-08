Terminou a pausa de verão na Fórmula 1 e os pilotos e as equipas estão de regresso à ação já este fim de semana com o GP da Bélgica, 13.ª ronda do campeonato que terá lugar no carismático circuito de Spa Francorchamps.

Após quatro semanas de pausa marcadas pela ‘dança de cadeiras’ no mercado de pilotos, o campeonato está de regresso com Lewis Hamilton a chegar a Spa na liderança.

O piloto da Mercedes reforçou o comando do campeonato com a vitória na Hungria, última prova antes do período de férias, e Sebastian Vettel (Ferrari) vai tentar agora na Bélgica encurtar a distancia de 24 pontos que o separa do comando do campeonato.

A tarefa não será fácil para a Ferrari numa corrida onde Lewis Hamilton venceu em 2017 e quer vencer este ano para dar um passo importante rumo à renovação do título.

Na Corrida deste domingo, com 19 curvas, os pilotos farão 44 voltas ao desenho com 7.004 metros de perímetro percorrendo 308,05 km. A pista terá duas zonas de DRS.

Os horários do GP da Bélgica:

SEXTA-FEIRA

10h00 Treinos Livres 1

14h00 Treinos Livres 2

SÁBADO

11h00 Treinos Livres 3

14h00 Qualificação

DOMINGO

14h10 Corrida