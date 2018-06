Após o GP do Canadá, sétima ronda da temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel (Ferrari) assumiu a liderança do campeonato com mais um ponto que Lewis Hamilton (Mercedes), mas mas do que isso, Vettel é o único piloto do pelotão que tem já 207 voltas de corrida na liderança e venceu três das sete provas realizadas.

Lewis Hamilton, que está na segunda posição do campeonato, tem apenas 84 voltas na liderança e está atrás de Daniel Ricciardo (Red Bull) que é segundo com 90 voltas, nas quais se incluem as 78 do GP do Mónaco, que o piloto da Red Bull venceu, depois de ter liderado a corrida de inicio a fim.

Mas reforçando a ideia que o campeonato deste ano é uma luta que envolve três equipas, é de salientar que só os pilotos da Ferrari, Red Bull e Mercedes, ocupam os primeiros seis lugares das estatísticas desta temporada.

Piloto Pontos no campeonato N.º de voltas na liderança Vitórias Pole-position Pódios Sebastian Vettel 121 207 3 4 4 Lewis Hamilton 120 84 2 2 5 Valtteri Bottas 86 39 0 0 4 Daniel Ricciardo 84 90 2 1 2 Kimi Raikkonen 68 6 0 0 3 Max Verstappen 50 8 0 0 2

VEJA TAMBÉM: