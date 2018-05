O Mundial de F1 chega este fim de semana a um dos circuitos mais icónicos do calendário. O GP do Mónaco é uma prova com grande tradição, e uma das mais desafiantes da temporada.

A pista montada no principado é a mais curta de todo o campeonato (3,337 km); e o traçado mais lento, com a pole-position de 2017 a ser alcançada a uma velocidade média de 166 km/h.

No total, a corrida será disputada em 78 voltas, o que resulta numa prova longa e desgastante e onde os pilotos tem de revelar mais do que nunca atenção e perícia elevada, já que qualquer erro pode custar caro já que os muros de protecção estão muito próximos da pista.

É neste contexto que será realizada a sexta ronda do Mundial, onde Lewis Hamilton chega como líder do Mundial e com uma vantagem de 17 pontos depois da vitória no GP de Espanha.

Contudo o GP do Mónaco parece ser uma prova talhada para a Red Bull mostrar o seu valor e não será de excluir a possibilidade de Daniel Ricciardo e Max Verstappen chegarem à vitória.

A própria Mercedes já veio deixar claro que os pilotos da Red Bull podem ditar as cartas no Mónaco onde o deficit de performance do motor Renault pode ser minimizado.

Resta contudo saber se a Ferrari e a própria Mercedes não vão contrariar o maior favoritismo da equipa de Milton Keynes.

E não se esqueça, no Mónaco como é tradição, os primeiros treinos livres acontecem já na quinta feira, até porque a sexta-feira é reservadas a eventos.

Horários do GP do Mónaco de F1:

QUINTA-FEIRA

Treinos Livres 1: 10h00

Treinos Livres 2: 14h00

SÁBADO

Treinos Livres 3: 11h00

Qualificação: 14h00

DOMINGO

Corrida: 14h10