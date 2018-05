O Mundial de F1 chega este fim de semana a Espanha para a quinta ronda da temporada. O circuito da Catalunha em Barcelona, vai ser palco de um interessante embate entre Ferrari, Red Bull e Mercedes, depois de Lewis Hamilton ter alcançado a primeira vitória da temporada no GP do Azerbaijão.

Na Red Bull, após do desentendimento entre Daniel Ricciardo e o seu companheiro de equipa Max Verstappen em Baku, as atenções vão estar centradas no comportamento dos dois pilotos nesta quinta ronda da temporada.

Já na Ferrari, após a vitória de Sebastian Vettel nas duas primeiras corridas da época, o alemão quer agora regressar ao lugar mais alto do pódio e mostrar que a escuderia italiana está na rota do título.

Por seu lado a Mercedes viu Lewis Hamilton saltar para a liderança do campeonato após o GP do Azerbaijão e não quer voltar a repetir as prestações menos conseguidas das primeiras rondas da temporada.

Presente no Mundial de F1 desde 1991, esta será a 28ª vez que o circuito da Catalunha recebe o Grande Prémio de Espanha.

Michael Schumacher é o piloto de maior sucesso no circuito, com um total de seis vitórias. Entre os atuais pilotos, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen, todos eles já venceram o GP de Espanha.

O Circuito da Catalunha tem um perímetro de 4,655 km e no domingo vão fazer-se 66 voltas perfazendo um total de 307.104 km.

Horários do GP de Espanha de F1:

SEXTA-FEIRA

Treinos Livres 1: 10h00

Treinos Livres 2: 14h00

SÁBADO

Treinos Livres 3: 11h00

Qualificação: 14h00

DOMINGO

Corrida: 14h10