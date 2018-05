Cal Crutchlow sofreu esta sábado uma violenta queda durante a sessão de qualificação que o obrigou a sair de maca.

O piloto britânico da LCR Honda, que foi obrigado a passar pela Q1, não foi feliz já que perto do final da sessão, quando atacava um lugar entre os dois primeiros que lhe permitisse entrar na Q2, sofreu uma violento High-Side que ser retirado de maca e mais tarde transportado para o hospital para exames complementares.

Até ao momento não se sabe se Cal Crutchlow vai participar no GP de França que domingo terá lugar no circuito de Le Mans

🚨 Medical Director Info 🚨@calcrutchlow is being taken to hospital for a check up following this crash at the end of Q2 ➡️ https://t.co/Rv0xxd57Ot

More updates to follow... pic.twitter.com/gxTRycJ0gE

— MotoGP™🇫🇷🏁 (@MotoGP) 19 de maio de 2018