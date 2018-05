Miguel Oliveira (KTM Ajo) ficou com o terceiro melhor tempo da primeira sessão de Treinos Livres para o GP de Esapanha de Moto2 – quarta prova da temporada que se realiza no fim de semana.

O piloto português, que em 2017 terminou a prova de Jerez no pódio final, teve como melhor registo esta manhã o tempo de 1m43,208s, realizado na segunda saída para a pista, ficando a 0,372s de Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), que foi o melhor piloto nesta primeira sessão de treinos livres rodando em 1m42,836s.

Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) acabou por ficar com o segundo melhor tempo, a 0,183s de Bagnaia, na frente de Romano Fenati (Marinelli Snipers Team), o melhor estreante em pista, que terminou a 0,280s do topo da folha de tempos.

Nota ainda para Álex Márquez (EG 0,0 Marc VDS) que terminou este primeiro apronto para o GP de Espanha na frente de Miguel Oliveira depois de ter rodado na sua melhor volta em 1m43,186s.

