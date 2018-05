Depois dos problemas de saúde que impediram a participação de Mário Patrão na edição 2018 do Dakar, o piloto de Seia já fez saber que vai marcar presença na edição 2019 da prova sul-americana, que decorrerá integralmente no Peru.

“Espera-se um Dakar duro, longo e com muita areia. Vou fazer uma preparação tal como fiz o ano passado e espero que as coisas corram melhor na parte final para que possa estar à partida desta grande prova no início de 2019”, explicou Mário Patrão.

Apesar de não ter estado na última edição da maior prova de todo-o-terreno do mundo, Mário Patrão tem estado à partida do Dakar desde 2013. O momento mais alto da participação do piloto português na prova acontecei em 2016 quando conquistou a classe Maratona e foi 13º na classificação geral.