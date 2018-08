Miguel Oliveira quer recuperar a liderança do Campeonato do Mundo de Moto2 já no GP da Grã-Bretanha, que terá lugar no próximo fim de semana no Circuito de Silverstone.

Depois de uma vitória e um segundo lugar nas duas últimas rondas do campeonato, o piloto português chega a Silverstone motivado e de olho na corrida ao título. Segundo na classificação geral, Miguel Oliveira quer recuperar os três pontos de desvantagem para o líder do campeonato, Francesco Bagnaia, e por isso quer estar na luta pelos primeiros lugares num dos três circuitos onde ainda não subiu ao pódio.

“Sinto-me preparado para o GP da Grã-Bretanha. Sempre fui rápido em Silverstone, mas ainda não consegui alcançar um pódio. Vamos trabalhar para garantir uma boa qualificação e poder estar na luta pela vitória na corrida”, afirmou Miguel Oliveira.

O piloto português da KTM Ajo reconhece que para lutar pelo título terá de somar o maior número de pontos possíveis. “Temos muitos pontos ainda em disputa. Vamos usar a mesma estratégia das últimas corridas e dessa forma tentar somar o maior número de pontos que pudermos”.