Os pilotos da categoria intermédia do Mundial foram os últimos a concluir o primeiro dia de treinos livres no circuito Ángel Nieto em Jerez, que no domingo recebe o Grande Prémio de Espanha a quarta ronda da época de 2018.

Na segunda sessão na pista andaluz, com muito calor, Miguel Oliveira quedou-se pela décima posição, não melhorando o tempo registado na sessão da manhã para terminar o primeiro dia de treinos livres com o nono melhor registo a 0,671s do mais rápido do dia.

Durante a segunda sessão o piloto da Red Bull KTM Ajo andou sempre no top 10 e no final ficou a 0.756s (1m43.293s) de Álex Márquez (EG 0,0 Marc VDS), que foi o mais rápido acabando por subir assim ao topo da tabela de tempos conjunta depois de ter realizado a sua melhor volta em 1m42,537s.

Lorenzo Baldassari (Pons HP40) melhorou o seu tempo na segunda sessão para terminar com o segundo melhor registo do dia a 0,294s de Márquez, na frente de Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) que voltou a ser o melhor piloto KTM ao terminar a derradeira sessão de treinos livres na terceira posição da folha de tempos.

A fechar o top cinco, Romano Fenati (Marinelli Snipers Team) que voltou a ser o melhor estreante em pista. Fenati terminou a 0,428 do primeiro posto, secundado por Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), que depois de ter sido o mais rápido na primeira sessão de treinos livres, não melhorou o seu tempo acabando assim o primeiro dia do GP de Espanha com o terceiro melhor registo conjunto.

Nota ainda para o facto da KTM, grande rival da Kalex, ter colocado quatro motos no top 10 da tabela do primeiro dia de treinos livres, confirmando assim as boas indicações que deixou nos últimos testes oficiais de pré-época, realizados no circuito de Jerez.