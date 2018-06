Miguel Oliveira fez nesta sexta-feira o oitavo melhor tempo na sessão de arranque dos Treinos Livres para o GP da Catalunha de Moto2, que terá lugar no domingo

O piloto português da KTM Ajo que nos primeiros instantes da TL1 chegou a assumir o comando da tabela de tempos acabou por realizar a sua melhor volta em 1m44,576s, ficando a 0,351s do mais rápido destes TL1, Fracesco Bagnaia.

O piloto italiano da SKY Racing Team VR46, líder do campeonato, liderou a tabela de tempos deste primeiro ensaio para o GP da Catalunha ao na sua melhor volta em 1m44,225s, relegando para a segunda posição Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) que terminou a 0,115s de Bagnaia e com o mesmo de Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS).

Numa sessão marcada o piso seco e o sol a brilhar, no circuito de Barcelona/Catalunha, Miguel Oliveira realizou uma bom primeiro treino livre tendo conseguido rodar durante toda a sessão no top 10 e realizando um total de 12 voltas em duas saídas para a pista e alcançando o seu melhor registo já na fase final da sessão.

Tempos do TL1 do GP da Catalunha de Moto2:

And here are the session times for #Moto2 FP1 ⏱️#CatalanGP pic.twitter.com/fC7SkwTKuR

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 15 de junho de 2018