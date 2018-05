Esta segunda-feira, Miguel Oliveira fez um teste privado no circuito de Barcelona-Catalunha, onde vai ter lugar a sétima roda do Campeonato do Mundo de Motociclismo, dentro de três semanas. Desafiando as previsões, o teste de um único dia decorreu em condições meteorológicas perfeitas e serviu para preparar o piloto português para a próxima deslocação a esta pista, bem como para o Grande Prémio de Itália que terá lugar no próximo fim-de-semana.

O piloto luso da Red Bull KTM Ajo continuou a ajustar a configuração da sua KTM, além de contactar com duas características adicionadas ao circuito espanhol: o asfalto renovado e a nova curva 13, que substitui a antiga chicane.

Miguel Oliveira, que realizou 104 voltas ao traçado de Barcelona, também aproveitou o dia de testes para experimentar novas peças de chassis e da suspensão que a KTM levou para pista espanhola, bem como pneus Dunlop para a nova superfície.

“Tivemos um dia muito produtivo. Trabalhámos quase todo o dia com um composto duro. A meio do dia, já tínhamos testado muitas coisas, como novas peças e melhorias para o chassi. Depois colocámos um composto mais macio e resultou bem; fomos consistentes e rodámos num bom ritmo. Estivemos mas concentrados na preparação do Grande Prémio da Catalunha, mas mesmo assim acho que temos que melhorar em circuitos onde usámos pneus macios e onde havia muita aderência, como em Le Mans. Felizmente, esta segunda-feira pode ser usado como referência para quando visitarmos traçados com estas condições. O novo asfalto não é muito acidentado e tem muito boa aderência, por isso, acho que fizeram um muito bom trabalho neste circuito”, afirmou Miguel Oliveira.