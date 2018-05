Uma verdadeira remontada à espanhola foi isso mesmo com que Miguel Oliveira brindou todos aqueles que assistiram ao GP de Espanha de Moto2, quarta ronda do Mundial.

Depois de muitos problemas revelados nos treinos livres e na qualificação, o piloto português da KTM Ajo, acabou por sair do 14.º lugar da grelha de partida para terminar na segunda posição e alcançar assim o terceiro pódio consecutivo.