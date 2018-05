Após dois pódios consecutivos no Mundial de Moto2, Miguel Oliveira chega à quarta ronda da temporada, a primeira na Europa, o Grande Prémio de Espanha, com vontade de manter os bons resultados alcançados nas últimas rondas e aponta ao primeiro lugar como objetivo máximo na prova de Jerez no próximo fim-de-semana.

“No GP de Espanha, as temperaturas são sempre elevadas, por isso teremos de trabalhar de modo a encontrar a afinação que melhor se adapta a estas características. O nosso primeiro objetivo passa por melhorar a nossa posição em qualificação. Espero por isso ter uma boa corrida, se possível somar um novo pódio e quem sabe lutar pela vitória”, afirmou Miguel Oliveira em comunicado.

O piloto da Red Bull Ajo está consistente que a consistência que tem revelado nas últimas provas pode ser importante para poder estar na luta pela vitória na quarta ronda do Mundial de Moto2. “Vamos tentar dar um passo em frente com a consistência que temos e aproveitar para conseguirmos alcançar um primeiro fim de semana positivo na Europa.”