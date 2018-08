Alexandre Camacho terminou a primeira etapa do Rali da Madeira no comando da prova, com o piloto madeirense a liderar a classificação geral com uma vantagem de 31.5s sobre Miguel Nunes.

José Pedro Fontes que está na terceira posição da geral a 51,7s do líder da prova, segura a liderança do Campeonato de Portugal de Ralis, com uma vantagem de 29,4s para Miguel Barbosa, que ocupa o quarto lugar da geral, na frente de Ricardo Teodósio que fecha o top cinco.

Já Armindo Araújo, líder do Campeonato de Portugal de Ralis, está na nona posição da geral depois de ter sofrido um furo ao final da manha que o fez perder muito tempo, acabando por se atrasar na luta pela vitória na prova.

Domingo tem lugar as últimas oito especiais da edição 2018 do Rali da Madeira.