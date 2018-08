Marco Bezzecchi venceu neste domingo o GP da Áustria de Moto3, décima primeira prova do Mundial disputada no Circuito de Red Bull Ring.

O piloto italiano conquistou a sua segunda vitória do ano no Mundial de Moto3 na frente de Enea Bastianini e de Jorge Martin, numa corrida muito disputada e marcada por uma intensa luta pelos lugares do pódio até à bandeira de xadrez.

Bezzechi que liderou a corrida desde o seu inicio não teve vida fácil por parte dos seus adversários, aguentou todos os ataques e alcançou uma importante vitória para a equipa da KTM no GP da Áustria.

Com estes resultados Marco Bezzecchi é o líder do campeonato com 158 pontos, enquanto Jorge Martin é segundo com 146 pontos e Fabio Di Giannantonio é agora terceiro com 121 pontos.

A próxima ronda do Campeonato do Mundo de Moto3 é o GP da Grã-Bretanha que terá lugar a 26 de agosto.

Classificação final do GP da Áustria de Moto3