Valentino Rossi alcançou este sábado a sua primeira pole position do ano ao ser o mais rápido na qualificação para o GP de Itália, que domingo terá lugar no circuito de Mugello.

O nove vezes campeão do mundo que não chegava à pole desde o GP do Japão de 2016, deixou em festa as bancadas de Mugello ao realizar a sua melhor volta na fase final da Q2, tendo rodado em 1m46,207s, o que constitui um novo recorde da pole position.

Ao lado de Rossi na primeira linha da grelha vai estar Jorge Lorenzo (Ducati) que alcançou o segundo melhor tempo da qualificação a 0,035s da pole, o que constitui a melhor qualificação do ano para o espanhol da Ducati, enquanto Maverick Viñales (Yamaha) que foi obrigado a passar pela Q1 fecha a primeira linha da grelha, tendo concluído a classificação a 0,96s do seu companheiro de equipa.

A segunda linha da grelha será ocupada por Andrea Iannone (Suzuki), que terminou a 0,139s da pole e a escassas quatro décimas de na primeira linha. Ao lado de Iannone vai estar Danilo Petrucci (Honda) que foi quinto, enquanto o campeão do mundo em título, Marc Márquez (Honda) igualou a pior qualificação da temporada ao terminar com o sexto melhor tempo a 0,246s da pole position.

Nota ainda para Andrea Dovizioso (Ducati), Johann Zarco (Tech3) e Cal Crutchlow (LCR Honda) que vão ocupar a terceira linha da grelha para o GP de Itália.