Maverick Viñales foi o piloto mais rápido nos dois dias testes privados que a maioria das equipas de MotoGP realizou no circuito de Barcelona-Catalunha e que terminaram esta quarta-feira.

O piloto da Yamaha alcançou o melhor registo na sessão da tarde desta quarta-feira ao rodar em 1m38, 974s, tendo sido o único piloto a rodar abaixo de 1m39, e tendo realizado um total de 106 voltas ao circuito. Viñales relegou para a segunda posição da folha de tempos Johann Zarco (Yamaha Tech3) que terminou a 0,277s do mais rápido, depois de ter rodado na sua melhor volta em 1m39,251s.

Já Jorge Lorenzo (Ducati) voltou a mostrar boas indicações terminando estes testes com a terceira melhor marca, 1m39,257s a 0,283s do líder da tabela de tempos.

Lorenzo conseguiu terminar na frente de Crutchlow (LCR Honda), Dovizioso (Ducati), Márquez (Honda) e Rossi (Yamaha) que foram os restantes pilotos que terminaram dentro de 1m39s.

Este último dia de testes privados da Michelin ficou no entanto marcado pelo violento acidente de Tito Rabat que deixou todos os presentes em sobressalto, após a Ducati tripulada pelo piloto da Avintia Racing ter ficado em chamas. Depois de uma passagem pelo centro médico do circuito, Rabat foi transportado para uma unidade hospitalar, em Barcelona, onde realizou exames complementares, na sequência das suspeitas de lesões no braço esquerdo que não se vieram a confirmar, mas vai passar a noite no hospital e na quinta-feira vai realizar novos exames.

