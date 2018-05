A quinta jornada do IMSA Sportscar Championship vai ter lugar no próximo fim-de-semana em Detroit, onde Filipe Albuquerque e João Barbosa, vão defender a liderança do campeonato e lutar pela vitória na prova.

Depois da subida ao lugar mais alto do pódio em Daytona e Long Beach, Filipe Albuquerque acredita que a dupla portuguesa pode voltar a ser bem sucedidos ao volante do Cadillac da Action Express Racing em mais um circuito citadino. “Estamos na frente do Campeonato pelo que a vitória é o resultado que mais queremos. Temos um bom andamento, um bom carro e uma boa equipa, ingredientes suficientes para o sucesso. Consolidar a primeira posição é o nosso principal objectivo já que estamos a chegar a meio da temporada e não podemos desperdiçar qualquer ponto”.

O piloto de Coimbra revelou ainda que a equipa está motivada para um bom resultado na ronda de Detroit. “Somos uma das equipas favoritas à vitória e por isso só podemos estar confiantes e acima de tudo muito motivados para a corrida do fim-de-semana” acrescentou Filipe Albuquerque.