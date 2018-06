O IMSA SportsCar Championship chega no próximo fim de semana a sexta ronda da temporada com as 6 horas de Watkins Glen, uma prova onde Filipe Albuquerque vai contar com a companhia de Christian Fittipaldi e Gaby Chaves no Cadillac da Action Express Racing, já que João Barbosa está a recuperar de uma lesão.

O piloto português lidera a tabela classificativa do emblemático campeonato americano e espera conseguir consolidar essa posição com uma subida ao pódio.

A vitória conseguida o ano passado neste mesmo circuito abre boas perspectivas para uma corrida que se sabe sempre, muito disputada: “A prova é longa e normalmente a fiabilidade dos carros tem um papel importante e sabemos que o nosso Cadillac se ajusta bem. Tenho a certeza que vamos estar fortes mas o Christian precisa de tempo para ganhar ritmo competitivo e o Gaby de conhecer o carro. São pequenos ‘handicaps’ mas que penso, rapidamente ultrapassáveis. É muito importante para mim e para a equipa aumentar a vantagem em termos de campeonato e isso consegue-se sobretudo com uma vitória. É para isso que vamos trabalhar. Respeito muito os meus adversários mas acredito que vamos ser superiores”, explicou Filipe Albuquerque.