Jenson Button bateu o recorde do Circuito de Hungaroring, na Hungria, para um carro de produção de tração dianteira com pneus de estrada com o Honda Civic Type R, com Button a estabelecer a nova marca em 2m10,19s

“Viemos ao Hungaroring, onde ganhei a minha primeira corrida na F1 com a Honda em 2006, para estabelecer um novo recorde de volta em viatura de produção de tração dianteira com o novo Type R, e estou muito feliz por termos conseguido!”

O novo recorde é o quinto alcançado em pistas famosas pelo novo Honda Type R Challenge 2018. Antes da pista de Hungaroring, o desportivo de produção com 315 cv de potência bateu as marcas de Magny-Cours, Spa-Francorchamps, Silverstone e Estoril.

Jenson Button acrescenta que “o Type R é bem equilibrado, muito agradável e natural. O que mais me surpreendeu foi a capacidade que temos em travar tarde neste carro e a caixa manual que funciona muitíssimo bem.”

