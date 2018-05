O Grande Prémio da Alemanha de Motocross (MXGP) teve lugar no fim de semana na pista de Teutschenthal, foi a oitava ronda da temporada e que voltou a revelar que Jeffrey Herlings é o homem do momento.

O piloto holandês da KTM venceu as duas corridas da categoria de MXGP da prova germânica e dilatou a sua vantagem no campeonato para 48 pontos para o seu mais direto rival, que é o seu companheiro de equipa e campeão do mundo, Antonio Cairol.

Já na categoria de MX2 o espanhol Jorge Prado fez a festa depois de ter conquistado a vitória na segunda corrida do fim de semana.