António Félix da Costa (Andretti) acabou por desistir no e-Prix de Paris, a oitava corrida do Mundial de Fórmula E, que foi ganha pelo francês Jean-Eric Vergne (Techeetah).

Lucas di Grassi (Audi) foi o segundo classificado e Sam Bird (DS) acabou na terceira posição. A corrida de Paris, acabou com a terceira vitória da temporada para o piloto da casa, o que deixou o muito público presente nas bancadas em festa.

A ponta final a corrida foi bastante emotiva, com Sam Bird a terminar em apenas três rodas, depois de embater na traseira do carro de André Lotterer que ficou sem energia, já em cima da linha de meta.

O piloto português partiu da 5.º lugar depois de uma qualificação de bom nível para António Félix da Costa, mas acabou por abandonar logo à passagem da segunda volta, após uma saída em frente numa altura em que era sétimo.

Nas contas do Mundial, Félix da Costa continua com 16 pontos, enquanto Vergne solidificou a liderança, com 147 pontos, mais 31 do que o segundo classificado, Sam Bird que soma agora 116, enquanto Felix Rosenqvist (Mahindra), tem 86 pontos.

A próxima ronda do mundial de Fórmula E é o e-Prix de Berlim que terá lugar a 19 de maio.