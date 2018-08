O Campeonato do Mundo de Ralis, chega este fim de semana à Alemanha onde terá lugar a nona ronda da temporada.

Thierry Neuville está na liderança campeonato e depois de um Rali da Finlândia onde terminou em nono, sabe que não vai poder descansar na prova germânica para manter a liderança do mundial.

O piloto belga da Hyundai venceu em 2014 o Rali da Alemanha e quer voltar a conquistar a vitória nesta ronda do campeonato.

"Tivemos alguns resultados muito positivos aqui na Alemanha no passado, incluindo a vitória em 2014, mas também vivemos aqui provas muito difíceis. Estamos na frente do campeonato, apesar de um rali da Finlândia muito frustrante e por isso queremos voltar a estar na frente do rali. Vamos ter de dar tudo e estar ao ataque para não sermos surpreendidos pelos novos adversários”, afirmou o piloto belga da Hyundai.

O Rali da Alemanha arranca na quinta-feira com a realização da Super Especial de pouco mais de dois quilómetros.