Já na estrada o último dia do Rali de Portugal, com Thierry Neuville a apenas dois troços de alcançar a sua primeira vitória no Rali de Portugal e de assumir a liderança do Campeonato do Mundo de Ralis.

Ao final das primeiras passagens por Montim, Fafe e Luilhas Neuville continua na liderança com 41s de vantagem para Elfyn Evans, com Teemu Suninen a na terceira posição a 53s.

Já na luta pelo quarto lugar Esapekka Lappi passou para a frente de Dani Sordo ao ser mais rápido na passagem por Luilhas, com os dois pilotos separados apenas por 3,3s.

Desta forma as derradeiras passagens por Montim e po Fafe vão definir o top cinco desta edição 2018 do Rali de Portugal.