Thierry Neuville está a apenas um dia de vencer o Rali de Portugal e dessa forma assumir a liderança do Campeonato do Mundo de Ralis.

O piloto belga da Hyundai voltou a dilatar a vantagem que o separa de Elfyn Evans (M-Sport), e nas últimas passagens pelas especiais de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, Neuville foi mais forte e aumentou a diferença que o separa do seu mais direto adversário na luta pela vitória na prova e assim vai para o último dia de rali com uma vantagem de 39,8s e tem tudo para conseguir a sua primeira vitória em Portugal.

Dani Sordo (Hyundai) fez meio pião na segunda passagem por Amarante e perdeu algum tempo, mas mantém o terceiro lugar, com Teemu Suninen (M-Sport) a 4,7s do lugar mais baixo do pódio.

Na luta pelo terceiro lugar está ainda Esapekka Lappi (Toyota) que está a 11,1s do finlandês da M-Sport, o que deixa em aberto a luta pelo terceiro lugar para o último dia de prova do Rali de Portugal.

WRC standings after SS15 - 1. Neuville 3h 16m 30.0sec 2. Evans +39.8sec 3. Sordo +57.2sec 4. Suninen +1m 01.9sec 5. Lappi +1m 13.0sec #WRC — WRC (@OfficialWRC) 19 de maio de 2018

