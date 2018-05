O neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20) vai ter hoje alta depois de ter passado a noite num de Viana do Castelo, por precaução, na sequência do acidente sofrido no Rali de Portugal, segundo a organização.

“O Hayden [Paddon] teve uma noite tranquila e vai deixar o hospital em breve”, lê-se na página oficial do Mundial de ralis.

Na sexta-feira, Paddon foi transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, após sofrer um acidente na sétima classificativa do Rali de Portugal, em Ponte de Lima, que motivou a neutralização do troço.

Paddon liderava a sexta prova do campeonato do mundo, após seis especiais cronometradas, com 3,2 segundos de vantagem sobre o espanhol e seu companheiro de equipa Dani Sordo, e embateu numa zona de pedras, no início do troço de Ponte de Lima.

“O carro teve um impacto após 2,4 quilómetros e bloqueou a etapa. Os ocupantes saíram do carro pelos seus meios, e Paddon foi levado para o hospital por precaução”, informou na altura a marca sul-coreana.

O neozelandês, que esteve ausente na Argentina, em França e no México, cumpria o seu segundo rali do ano, depois do quinto lugar na Suécia, em fevereiro.

