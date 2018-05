Armindo Araújo alcançou este sábado a segunda vitória consecutiva no campeonato de Portugal de Ralis, ao conseguir a vitória no Rali de Portugal e assumindo assim a liderança do nacional.

O piloto da Hyundai terminou a primeira passagem pelos 34,9s da liderança, última especial para os pilotos do campeonato nacional, com o melhor tempo entre os pilotos lusos e beneficiou dos problemas com Miguel Barbosa nesta especial que perdeu cerca de três minutos.

A luta pela vitória no campeonato nacional, durou assim até ao último troço e Armindo Araújo , depois da vitória em Mortágua, soma agora a sua segunda vitória consecutiva no nacional.

Já Miguel Barbosa assegura a segunda posição, um bom resultado após a penalização em Mortágua, que o afastou de um bom resultado. O lugar mais baixo do pódio nesta ronda do campeonato é ocupado por Diogo Salvi.

A próxima ronda do Campeonato de Portugal de Ralis é o rali de Vidreiro a realizar a 8 e 9 de junho na Marinha Grande.