Armindo Araújo e Luís Ramalho voltam à competição no próximo fim de semana para a sexta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, focados em conseguir no Rali de Castelo Branco o maior número de pontos possíveis para manterem a liderança da classificação.

A dupla do Hyundai i20 R5, após três vitorias consecutivas, quer capitalizar este bom momento de forma para se colocar mais próximo do seu principal objetivo.

Para Armindo Araújo, “este é um rali completamente novo para mim, mas disputado numa região onde ganhei pela primeira vez na minha carreira. Não tenho nenhuma noção de como são as classificativas, mas não é por isso que deixarei de lutar pelas primeiras posições. Vencemos as últimas três provas e mostramos, no último rali, que o Hyundai i20 R5 é muito competitivo também em pisos de asfalto. Vamos entrar numa fase em que todos os pontos são decisivos para as contas finais e temos que nos focar nesse objetivo. Temos que ser estrategicamente inteligentes”, afirmou o líder do Campeonato de Portugal de Ralis.

O Rali de Castelo Branco terá inicio no próximo sábado com a disputa de quatro provas especiais de classificação. Para domingo estão reservadas mais seis classificativas, num rali que terá 130,79 quilómetros cronometrados.