O estado de saúde de Carlos Vieira, campeão nacional de ralis, está a evoluir de forma positiva, anunciou esta terça-feira a equipa do piloto, que sofreu um violento acidente na especial de abertura do Rali Vidreiro, a 08 de junho, e que continua internado em Coimbra.

Carlos Vieira e o seu navegador, Jorge Carvalho, despistaram-se no início do mês, na primeira especial do Rali Vidreiro, na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Os pilotos foram de imediato transportados para o hospital de Santo André, em Leiria, e Carlos Vieira, que apresentava um "estado grave", foi estabilizado e posteriormente transferido para Coimbra com acompanhamento de um cirurgião, na sequência da gravidade e da tipologia das lesões. O copiloto Jorge Carvalho não inspirava cuidados.

O piloto de Fafe sagrou-se campeão nacional de ralis em 2017 ao lado de Carvalho e com o Citroen DS3 R5, depois de ter vencido a última prova da competição, o Rali Casinos do Algarve.

