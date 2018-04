Armindo Araújo regressou este sábado aos triunfos no Campeonato de Portugal de Ralis, numa ponta final muito forte do piloto do Hyundai i20 R5, que bateu por 3,5s Pedro Meireles (Skoda), que liderou a classificação do CPR, desde o quinto troço da prova.

“Depois dos problemas que tivemos em Fafe, conseguimos chegar a Mortágua num bom nível e com com ritmo e na última especial do rali atacamos forte. Depois de alguns erros que cometi na prova, nunca baixei os braços e sabia que poderia chegar à vitória no CPR o que é importante. Esta é uma grande vitória para Hyundai, e fico contente por poder dar este triunfo à equipa”, sublinhou Armindo Araújo no final da prova

Já a vitória no Rali de Mortágua foi para o japonês Arai Hiroki, que dominou o segundo dia da prova e terminou na frente da classificação geral com 1m02,60s sobre Armindo Araújo, vencedor do CPR. O último lugar do pódio foi para Katsuta Takamoto (Ford) que acabou a 1m05,20s do vencedor.

O top cinco desta terceira ronda do Nacional de ralis ficou completo com Pedro Meireles que foi quarto, na frente de Carlos Vieira (Hyundai) que acabou na quinta posição da geral.

Nota ainda para Miguel Barbosa (Hyundai) que depois da penalização de 3m que sofreu no final do primeiro dia de prova, jogou ao ataque este sábado para concluir o rali de Mortágua no 9º. lugar da geral a 4m09,70s.

A próxima ronda do Campeonato de Portugal de Ralis é o Vodafone Rali de Portugal que terá lugar de 17 a 20 de maio.